"Restez chez vous!": quand des sportifs belges invitent la population à respecter le confinement (vidéo)

Le coronavirus en Belgique a contraint le gouvernement à prendre des décisions drastiques pour éviter sa diffusion. Il est demandé aux Belges de limiter les déplacements à l'essentiel.

Le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) a publié mercredi une vidéo dans laquelle plusieurs sportifs belges de haut niveau invitent les citoyens à respecter les mesures du gouvernement pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus et à rester chez eux.



Dans la vidéo, apparaissent dans l'ordre Nina Derwael, Kevin Borlée, Jolien d'Hoore, Camille Laus, Greg Van Avermaet, Charline Van Snick, Bart Swings, Claire Michel, Dirk Van Tichelt, Simon Gougnard, Emma Plasschaert, Jonathan Borlée, Pieter Timmers, Thomas Detry et Jaouad Achab. Tous adressent un message clair: "restez à la maison, protégez-vous et protégez les autres."