Jolien Verschueren crée sa propre équipe cycliste avec l'aide de son entourage

La spécialiste du cyclocross Jolien Verschueren poursuit sa carrière. La Flandrienne, 29 ans, l'a annoncé jeudi dans un communiqué. Verschueren avait prévu d'annoncer la nouvelle lors d'une conférence de presse qui avait dû être annulée à cause du coronavirus.

Verschueren avait vu son contrat prendre fin au 1er mars chez Pauwels Sauzen-Bingoal. Un choix compréhensible pour elle après avoir été écartée entre avril 2018 et août 2019 pour combattre sa tumeur au cerveau. Elle n'a pas dû attendre longtemps pour trouver une nouvelle équipe. "Certaines personnes de mon entourage ont lancé 'VZW Never Give Up by Jolien Verschueren'", a expliqué Verschueren. "Nous avons donc pu réaliser un rêve d'enfant sur le plan de la responsabilité juridique d'avoir ma propre équipe cycliste. Grâce au soutien de Tauris, un géant de la technologie de l'information et de la communication pour le secteur maritime, nous avons créé 'Tauris Team'." En plus de son travail comme institutrice maternelle, Verschueren pourra poursuivre sa carrière cycliste au niveau semi-professionnel. Elle sera normalement au départ de presque toutes les courses de haut niveau. La double vainqueur au Koppenberg a également confié que le journaliste néerlandais José Been racontera son histoire dans un livre. Been et Verschueren ont tous les deux vaincu le cancer.