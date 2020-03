La légende Tom Brady officiellement joueur de Tampa Bay

(Belga) C'était dans l'air depuis quelques jours, c'est devenu officiel vendredi. Tom Brady, 42 ans et souvent présenté comme le plus grand joueur de l'histoire du football américain, a signé un contrat de "plusieurs années" avec les Tampa Bay Buccaneers. La franchise floridienne de NFL l'a annoncé vendredi.

Brady a écrit son histoire avec les New England Patriots où il a remporté six Super Bowl, un record absolu, et disputé 285 matches en 20 saisons. Il était arrivé en fin de contrat dans le Massachusetts. Triple MVP en saison régulière, le Californien de naissance s'est exprimé sur son compte Instagram. "Excité, humble et affamé. S'il y a bien une chose que j'ai apprise en football américain, c'est que personne ne se soucie de ce que vous avez fait l'année dernière ou l'année précédente. Vous gagnez la confiance et le respect de ceux qui vous entourent grâce à votre implication quotidienne", a écrit Brady. "Je commence un nouveau voyage et je remercie les Buccaneers de m'avoir donné l'occasion de faire ce que j'aime. J'ai hâte de rencontrer mes nouveaux équipiers et de leur prouver qu'ils peuvent croire et avoir confiance en moi", a ajouté celui qui compte neuf participations au Super Bowl, en a remporté six et été sacré quatre fois meilleur joueur (MVP) de ces finales, un record absolu dans ces trois catégories. Les détails du contrat de Brady n'ont pas été précisés mais les médias spécialisés américains évoquent un cachet de 30 millions de dollars par an. (Belga)