Euro 2020 ou Euro 2021? L'UEFA fait une annonce avant... de changer d'avis

Le Championnat d'Europe des nations de football, connu sous le nom d'Euro 2020, devait se jouer du 12 juin au 12 juillet. En raison de la crise du coronavirus, il a été reporté d'un an et doit se jouer du 11 juin au 11 juillet 2021. Il devait continuer à s'appeler officiellement "EURO 2020". L'UEFA, l'Union européenne de football avait fait cette annonce vendredi après-midi, avant de changer d'avis dans la soirée. "Par souci de clarté : aucune décision n'a encore été prise sur la dénomination des championnats d'Europe qui se tiendront en 2021. Le tweet précédent a été envoyé par erreur" a écrit l'UEFA.



L'Euro 2020 devait se jouer dans douze villes différentes de douze pays européens. Mais après consultation entre l'UEFA, les 55 pays membres, l'Association européenne des clubs (ECA), qui représente les intérêts des clubs européens, l'union internationale des joueurs FIFPro et les Ligues européennes, la décision a été prise mardi de reporter le tournoi d'un an en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19 qui frappe l'Europe.