Les médias sportifs, sur le banc de touche mais pas résignés

Que diffuser quand OM-PSG est annulé et que les athlètes sont confinés? Les médias sportifs, pour échapper à la page blanche ou l'écran noir, proposent depuis quelques jours des débats et quelques nouveautés improvisées.

Faute de matches, et donc de millions de téléspectateurs, la plupart des programmes consacrés au football se sont arrêtés pour cause de coronavirus. La grand-messe dominicale du foot sur TF1, "Téléfoot", a été mise en pause après une dernière émission dimanche, sans public.

France Télévisions devait diffuser le tournoi des Six nations, la finale de la Coupe de la Ligue ou encore la course cycliste Paris-Roubaix, tous reportés. Alors "Stade 2" et "Tout le sport" sont aussi suspendus.

Canal+ a remplacé le foot et la F1 par des films et des séries. Les chaînes spécialisées Eurosport, Canal+ Sport, RMC Sport et BeIn se rabattent sur des rediffusions. La chaîne d'info en continu RMC Sport News s'est arrêtée le 16 mars.

Mais certains s'obstinent, comme Vincent Moscato sur la radio RMC, qui débattait vendredi avec un auditeur du match OM-PSG, imaginant qu'il serait encore prévu dimanche.

A 22H sur la même antenne, après une émission interactive consacrée au coronavirus, Gilbert Brisbois a aussi maintenu son "After foot", autour de thèmes proposés par les auditeurs. Mais il n'y a plus en studio que trois collègues avec lui, au lieu d'une douzaine habituellement. Les consultants interviennent par téléphone depuis leur salon.

- "De l'actu, il y en a!" -

"De l'actu foot, il y en a!", assure Gilbert Brisbois, citant le président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas qui demande l'annulation de la saison de Ligue 1, ou les stars étrangères, comme Neymar ou Cavani, qui rentrent chez elles.

"On peut encore faire trois mois d'émission. On le doit aux gens qui nous écoutent, c'est deux heures de détente pour se changer les idées", lance Gilbert Brisbois, déjà habitué à animer des émissions les soirs sans foot, en semaine ou pendant l'été.

Autre village gaulois qui résiste, le journal L'Equipe continue aussi de paraître tous les jours, mais avec une pagination réduite (24 pages contre 32 à 36 d'habitude) et des offres d'abonnement à prix cassé.

En Une du journal ce samedi, le cycliste Julian Alaphilippe, qui explique l'importance de se maintenir en condition physique, un an après sa victoire dans la course Milan-Sanremo (annulée cette année).

Le site du journal est à 30% de son rythme de publication habituel, mais essaie d'innover avec des reportages sur les sportifs à l'isolement, en mer ou sur un court de tennis loué par deux professionnels pour s'entraîner.

L'Equipe s'est aussi tournée vers le sumo et l'e-sport, rares disciplines dont certaines rencontres sont maintenues.

"On est en télétravail depuis le début de la semaine", explique le directeur de la rédaction du journal Jérôme Cazadieu. "On est en train de voir s'il y aura un peu de chômage technique".

- Revoir France-Croatie -

BeIn propose quelques matches de rugby du bout du monde, des documentaires et surtout un rendez-vous sur les réseaux sociaux avec des acteurs du sport, qui expliquent (par visioconférence) les conséquences de la pandémie sur leur quotidien.

Le champion de ju-jitsu Vincent Parisi s'y adresse directement aux Français confinés avec un cours quotidien pour garder la forme en intérieur.

France Télévisions va aussi relancer lundi une version numérique de "Tout le sport", et d'autres chaînes réfléchissent à de nouveaux programmes.

Faute d'émotions en direct, les rediffusions de matches historiques ont aussi leur place. Elles doivent permettre aux Français cloîtrés de "s'aérer l'esprit" avec le sport, cette "valeur-refuge", assure Jérôme Saporito, directeur de la chaîne L'Equipe.

Une captation d'écran du logo de la chaîne de télévision sportive L'Equipe, prise le 26 mars 2019 à Paris

Comme BeIN, la chaîne propose les principaux matches de la Coupe du monde de football 2018, avec notamment la finale France-Croatie. Mais aussi des matches historiques comme France-Allemagne en 1982 ou France-Brésil en 1986, ou des étapes du Tour de France.

Eurosport rediffuse de son côté les grands moments des Jeux olympiques.

"On va tenir jusqu'à ce que le sport reprenne", promet Jérôme Cazadieu.