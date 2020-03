La saison de F1 chamboulée à cause du coronavirus: Verstappen maintient sa forme avec des courses virtuelles

Max Verstappen roulera samedi une course virtuelle. "Je suis dans une voiture différente mais cela ne peut pas faire de mal", a déclaré le pilote de Formule 1 vendredi soir à Ziggo Sport. "Cela permet de rester en forme et c'est évidemment très sympa de pouvoir défier autant d'autres pilotes."



Le pilote néerlandais de 22 ans, 8 victoires en F1, est revenu sur l'annulation du Grand Prix d'Australie le weekend dernier à cause de la pandémie de coronavirus. "Tout était prêt pour débuter vendredi", a expliqué le pensionnaire de l'équipe Red Bull. "Les écuries ont encore eu une réunion le jeudi soir et rien n'était très précis sur ce qui allait se dérouler. L'intention était toujours de se lancer le vendredi mais tout a vite changé le lendemain."

La course à laquelle Verstappen participera sera diffusée samedi à partir de 18 heures sur une chaîne YouTube. Par contre, le Néerlandais ne prendra pas part aux Grands Prix virtuels sur le jeu vidéo officiel de la F1, dont le premier est prévu dimanche sur le tracé du GP de Bahreïn. "Je ne joue jamais à ce jeu. Avant d'attraper le coup de main, je serai trop loin des premiers", a-t-il conclu.