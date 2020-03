Coronavirus en Italie: le club de Dries Mertens au cœur d'une énorme polémique

Le coronavirus en Italie a fait de très nombreux morts. Mais dans ce chaos, Naples, le club de Dries Mertens, a annoncé vouloir reprendre les entraînements.

"Il est insensé et dangereux que les clubs italiens reprennent l'entraînement la semaine prochaine." Damiano Tommasi, le président du syndicat des joueurs italiens (AIC), ne mâche pas ses mots. "Les présidents des clubs de Serie A sont comme les musiciens du Titanic. Ils continuent à jouer alors que le bateau coule."



Tous les sports ont été suspendus depuis le 9 mars dans le pays gravement touché par le coronavirus, avec plus de 4.000 personnes décédées en Italie. Plusieurs joueurs de Serie A ont été testés positifs au coronavirus. Cependant, le club de série A de Cagliari a annoncé mercredi dernier que son équipe première veut recommencer à s'entraîner lundi en petits groupes. Naples et la Lazio ont également indiqué qu'elles allaient reprendre leur entraînement le 23 mars. "Ceux qui pensent qu'ils peuvent tirer un bénéfice de l'entraînement de leurs joueurs, je ne sais pas ce qu'ils ont en tête", a commenté Tommasi vendredi. "S'entraîner maintenant, deux mois avant la reprise de la compétition, n'a aucun sens et est également dangereux".

> CORONAVIRUS BELGIQUE: découvrez les dernières infos sur le coronavirus en Belgique

>CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir la maladie Covid-19