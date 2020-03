F1: McLaren va encore changer de moteur en 2021

Le team McLaren de Formule 1 va encore changer de motoriste. L'ancienne écurie de Stoffel Vandoorne avait quitté Honda pour Renault au début de la saison 2018. Elle a décidé de se tourner vers Mercedes en 2021. "Le changement du moteur de McLaren a été discuté lors de la réunion des patrons de la F1 de jeudi et approuvé, a déclaré l'équipe", rapporte la BBC. McLaren a déjà été associé à Mercedes entre 1995 et 2014. Honda, motoriste entre 1988 et 1992, était revenu entre 2015 et 2017.



La difficulté pour McLaren est que les équipes devront conserver les châssis 2020 en 2021 puisque la mise en application de la nouvelle réglementation a été reportée d'un an à savoir en 2022 en raison de la pandémie de coronavirus. McLaren a par ailleurs fait savoir que "les sept membres de son équipe de course qui ont été testés pour le coronavirus pendant la quarantaine à Melbourne ont donné des résultats négatifs. Tous se portent bien et sont de bonne humeur. Le seul membre de l'équipe qui avait été testé positif au départ est également désormais exempt de symptômes. Les autres membres du personnel n'ont pas eu à subir de tests sur ordre des autorités médicales. Au total, 16 membres de l'équipe ont été placés en quarantaine, 14 en raison d'un contact étroit avec le membre de l'équipe qui a été testé positif, et un autre membre de l'équipe qui a développé des symptômes au cours du week-end."