Coronavirus: la fédération américaine de natation plaide pour le report des JO de Tokyo

Alors que le Comité Olympiques et Paralympique américain (USOPC) a apporté son soutien au Comité International Olympique (CIO), la fédération américaine de natation plaide pour un report d'un an. A plus de quatre mois de l'ouverture des Jeux, l'USOPC estime qu'il est encore trop tôt pour prendre une décision sur une modification ou non du programme initial (24 juillet-6 août).



La Fédération américaine de natation, USA Swimming, forte de ses 400.000 membres de ses 214 titres olympiques et 489 podiums, a écrit à l'USOPC afin qu'il soutienne le report des Jeux d'été de Tokyo. "Nos nageurs de classe mondiale sont toujours prêts à faire des courses avec n'importe qui, n'importe quand et n'importe où; cependant, aller de l'avant au milieu de la crise sanitaire mondiale de cet été n'est pas la solution", a écrit Tim Hinchey, le CEO de USA Swmming. "La chose juste et responsable à faire est de donner la priorité à la santé et à la sécurité de chacun et de reconnaître comme il se doit les conséquences de cette pandémie mondiale sur les préparatifs sportifs. Elle a transcendé les frontières et a fait des ravages dans des populations entières, y compris chez nos concurrents respectés." "C'est avec le poids de ces graves préoccupations que nous demandons respectueusement au Comité olympique et paralympique américain de plaider pour le report d'un an des Jeux olympiques de Tokyo 2020." "Il n'y a pas de réponse parfaite, et cela ne sera pas facile. Cependant, c'est une solution qui offre une voie concrète pour aller de l'avant et qui permet à tous les athlètes de se préparer à des Jeux olympiques sûrs et réussis en 2021."

CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir la maladie Covid-19