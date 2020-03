Coronavirus: Lewis Hamilton choisit de s'isoler et rassure sur son état de santé

Lewis Hamilton a assuré samedi sur Twitter qu'il s'était mis en quarantaine et était "en bonne santé" après avoir participé à un événement il y a deux semaines en compagnie de l'acteur Idris Elba et Sophie Trudeau, la femme de Justin Trudeau, le premier ministre canadien, testés positif au coronavirus.



"Je voulais vous informer que je vais bien, je suis en bonne santé et je m'entraîne deux fois par jour. Je n'ai aucun symptôme et cela fait 17 jours que j'ai vu Idris et Sophie. Je suis en contact avec Idris et je suis content de savoir qu'il va bien", a écrit Lewis Hamilton dans un message posté sur son compte Twitter. Le sextuple champion du monde de Formule 1 a également assuré qu'il s'était mis en quarantaine. "J'avais parlé à mon médecin pour faire un test mais comme des gens en ont plus besoin que moi, surtout que je n'ai montré aucun symptôme, j'ai choisi de me mettre en quarantaine depuis vendredi dernier et je garde mes distances par rapport aux gens." "Le plus important est de rester positif, de garder vos distances, de vous mettre en confinement si vous en avez besoin et bien laver vos mains avec du savon pendant au moins 20 secondes. Merci pour tous vos messages. Je vous envoie de la positivité et de l'amour de loin. Restez en sécurité", a conclu Hamilton.

