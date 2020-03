Anderlecht se sépare de Pär Zetterberg

Le RSC Anderlecht a mis fin à sa collaboration avec Pär Zetterberg, a écrit le quotidien Het Laatste Nieuws samedi. Revenu en novembre 2018 au RSCA, Zetterberg était un des assistants de Franky Vercauteren sur le banc bruxellois. Contacté par Belga, le club n'a pas confirmé l'information.



Icône du RSC Anderlecht en tant que joueur (1989-2000 et 2003-2006), Pär Zetterberg, 49 ans, avait intégré la cellule sportive du club en janvier 2019 en tant qu'assistant d'Hein Vanhaezebrouck et a finalement occupé un rôle plus en retrait suite au licenciement de Vanhaezebrouck en décembre 2018. Cette saison, il était un des assistants de Franky Vercauteren. Cette intervient quelques jours après les changements dans l'organigramme opérés par Karel Van Eetvelt, le nouveau CEO du Sporting. Peter Verbeke est devenu le nouveau "chef des sports" à la place de Michael Verschueren, qui est lui devenu "CFO Sports", le directeur financier des sports.

Anderlecht, huitième au classement, est toujours à la lutte pour une place en playoffs 1 avant la dernière journée de phase classique mais la Jupiler Pro League est à l'arrêt au moins jusqu'au 30 avril en raison de la pandémie de coronavirus.