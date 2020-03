Jupiler Pro League - Le RSC Anderlecht licencie Pär Zetterberg pour des raisons financières

(Belga) Le RSC Anderlecht a confirmé le licenciement de l'entraîneur adjoint Pär Zetterberg samedi soir. Le Suédois de 49 ans a été remercié pour des raisons financières.

"Le football professionnel, comme la plupart des autres activités économiques, fait face à un défi majeur en raison de l'épidémie du virus Covid 19. Les décisions logiques du gouvernement et des plus hautes autorités du football ont un impact financier majeur sur le fonctionnement du club" peut-on lire sur le site officiel du RSCA. "C'est pourquoi la direction et les employés du RSC Anderlecht s'efforcent chaque jour d'armer le club, à court terme, contre les pertes de revenus importantes consécutives à l'arrêt du championnat. Cet exercice nécessaire, mais difficile, doit à nouveau faire du RSCA, à terme, un club performant. Des efforts sont demandés à tous les employés du club et aux membres du conseil d'administration. Ceci implique des décisions douloureuses." "Le club a donc décidé de se séparer de Pär Zetterberg. Le Suédois est et restera un monument du RSCA. Nous sommes très reconnaissants de tout ce qu'il a réalisé et signifié pour les Mauve et Blanc." Zetterberg est une icône du club d'Anderlecht. Il a dirigé le milieu de terrain de 1989 à 2000 (avec un prêt à Charleroi de 1991 à 1993) et de 2003 à 2006. En novembre 2018, le double Soulier d'or et triple Footballeur professionnel de l'année est revenu en tant qu'adjoint de l'entraîneur de l'époque, Hein Vanhaezebrouck. Après le renvoi de ce dernier en décembre 2018, le Suédois a été de plus en plus relégué au second plan. . (Belga)