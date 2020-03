NBA - LeBron James veut terminer sa carrière chez les Lakers

(Belga) Le meilleur joueur de la NBA au XXIe siècle, LeBron James a annoncé samedi qu'il voulait terminer carrière avec les Los Angeles Lakers, club qu'il a rejoint en 2018. "Je dois garder toutes mes options ouvertes. Mais pour l'instant, je vais te dire une chose : je ne veux aller nulle part ailleurs qu'ici, bébé. Être un Laker pour le reste de ma vie", a déclaré "King" James sur Instagram live.

Originaire de l'Ohio, LeBron James, 35 ans, avait déclaré en 2014 et 2017 qu'il entendait finir sa carrière à Cleveland, le club de la NBA situé dans l'Ohio, qui a drafté James en 2003 et où il a joué jusqu'en 2010 puis entre 2014 et 2018. Entre-temps, il a porté le maillot de Miami. (Belga)