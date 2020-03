Coronavirus: le Diable Rouge Marouane Fellaini testé positif au Covid-19

Son club chinois du Shandong Luneng vient de confirmer l'information: Marouane Fellaini a été testé positif au Covid-19.

Marouane Fellaini a été testé positif au Covid-19, a confirmé dimanche son club du Shandong Luneng. Le Belge, récemment revenu en Chine, ne présente aucun symptôme.



Placé en quarantaine en tant que personne revenant de l'étranger, Fellaini a vu son test se révéler positif. "Sa température était normale et il n'a pas présenté de symptôme", a écrit le club dans son communiqué, précisant qu'il avait été placé en observation et reçu des traitements dans un hôpital.

"Marouane Fellaini a aussi tenu à exprimer sa gratitude envers les supporters qui se soucient de lui et espère être plus fort à son retour", a ponctué le club de Chinese Super League, qui souhaite à l'ancien Diable Rouge un prompt rétablissement.

Actif en Chine depuis février 2019, le milieu de terrain belge de 32 ans est sous contrat avec le Shandon Luneng jusqu'au terme de l'année 2021.



"Je peux vous assurer que tout va bien pour moi. Merci aux fans, au club et au personnel médical pour leur attention. Je vais suivre mon traitement et j’espère pouvoir être de retour le plus rapidement possible", a-t-il écrit sur ses différents réseaux sociaux.

