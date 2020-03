Coronavirus: l'ancien président du Real Madrid Lorenzo Sanz meurt du Covid-19

L'ancien président du Real Madrid Lorenzo Sanz est mort samedi à 76 ans, trois jours après son hospitalisation en raison du Covid-19, a annoncé son fils également appelé Lorenzo sur Twitter.



"Mon père vient de décéder. Il ne méritait pas cette fin et de cette façon", a tweeté le fils de Lorenzo Sanz dont le règne à la tête du Real Madrid entre 1995 et 2000 a été couronné par deux Ligues des champions.



Trois jours plus tôt, dans une vidéo publiée sur le même réseau social, cet ancien basketteur professionnel, avait expliqué que son père était hospitalisé à Madrid en raison de symptômes correspondant au nouveau coronavirus.



"Aujourd'hui, le madridisme pleure la perte d'un président qui a consacré une grande partie de sa vie à sa grande passion: le Real Madrid", a regretté le club Merengue dans un communiqué.



"Compte tenu des circonstances actuelles, le Real Madrid lui rendra l'hommage qu'il mérite dès que possible", précise le club de la capitale espagnole, en plein confinement pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus qui a fait 1.326 morts au total selon les derniers chiffres diffusés samedi.



Sanz a intégré la direction du Real Madrid dans les années 1980 sous la présidence de Ramon Mendoza avant de lui succéder en 1995.



Avec Jupp Heynckes sur le banc et des stars telles que Davor Suker, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Fernando Hierro et Raul sur le terrain, le Real a remporté la Ligue des champions en 1998 en battant la Juventus 1-0 en finale.



Sa septième C1 mais la première depuis 32 ans. La huitième, elle, s'est moins fait attendre: deux saisons plus tard, à Paris, les Merengue se sont offert un nouveau sacre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes en surclassant Valence 3-0 en finale.



La dernière de Lorenzo Sanz, battu quelques mois plus tard aux élections pour la présidence du Real par Florentino Perez, qui a ouvert l'ère des Galactiques.