Coronavirus: vers un report des JO 2020? "Tokyo travaille sur différents scénarios"

L'organisation de Tokyo 2020 semble désormais se préparer à un report des Jeux Olympiques à cause de la crise mondiale liée à la propagation de la pandémie du Covid-19.

Selon l'agence de presse Reuters, qui se base sur deux sources anonymes impliquées dans les discussions, différents scénarios sont actuellement en cours d'élaboration, envisageant un report des JO et les coûts inhérents à cette décision.

"On nous a demandé de travailler à des alternatives en examinant les périodes d'un probable report et les coûts que cela implique", a déclaré une des sources à Reuters, qui a précisé que le report pourrait être d'un mois comme d'un ou deux ans. Laisser les Jeux se dérouler sous une formule allégée ou à huis clos pourrait aussi constituer une option.

Pour l'instant, le Comité International Olympique (CIO) s'en tient aux dates initiales (24 juillet - 9 août) et estime qu'il est prématuré de prendre une décision sur un éventuel report à quatre mois de l'événement. Mais la pression extérieure s'est accentuée ces derniers jours et plusieurs fédérations puissantes, comme celles de natation et d'athlétisme aux Etats-Unis, ont déjà exprimé leur désir de report.

Selon le journal japonais Nikkei, le CIO tiendra une réunion dans le courant de la semaine prochaine.

