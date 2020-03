Le coronavirus fait trembler le football belge: "On l'oublie souvent, mais un club de football est une entreprise" (vidéo)

Le coronavirus en Belgique constitue une menace grave pour la survie de nombreuses entreprises frappées par le ralentissement de l'économie et les mesures restrictives imposées par le gouvernement. Les clubs de football en font partie.

On l'a appris ce dimanche, les entraîneurs de Zulte Waregem ont été mis au chômage technique en raison de la pandémie de coronavirus.

Au Standard, les coaches ont été mis partiellement au chômage technique. Du côté de Sclessin, cil s'agit de 80% du personnel administratif mais également les staffs techniques (sportifs, médicaux et logistiques). Certains sont donc au chômage complet. D'autres partiellement, selon les besoins du club.

Alexandre Grosjean, directeur général du club liégeois, nous a confié que tout le personnel, sans exception, a compris les enjeux et a bien conscience qu'il s'agit d'une décision difficile mais vitale. "On l'oublie souvent, mais un club de football, c'est une entreprise qui vit des événements qu'elle organise. Dès le moment où il n'est plus possible d'organiser ces événements, la viabilité d'un club de foot devient rapidement difficile à maintenir".

Pour l'instant, les joueurs ne sont pas concernés. Il n'y a qu'un seul club belge qui a demandé le chômage pour ses joueurs et le staff, c'est l'Excelsior Virton, pensionnaire de Division 1B.

A court terme, la situation est surmontable mais cela pourrait avoir de réelles conséquences pour les clubs à long terme.

Rappelons que les entrainements sont suspendus jusqu'au 5 avril et que le championnat ne reprendra pas avant le 1er mai. Mais on s'attend à de nouveaux reports.