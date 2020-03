Les Jeux Olympiques sous pression: deux pays REFUSENT d'envoyer leurs athlètes à Tokyo

Le Canada a "pris la décision difficile de ne pas envoyer d'équipes" aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été à cause du coronavirus, ont annoncé dimanche le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC). De l'autre côté du globe, le Comité olympique australien a aussi admis que les jeux ne pouvaient pas aller de l'avant cette année et miser sur l'été 2021 à la place.

"Le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien demandent instamment au Comité international olympique, au Comité international paralympique et à l'Organisation mondiale de la santé de reporter les Jeux d'un an", appellent les deux instances dans un communiqué conjoint, appuyées par leurs commissions des athlètes, les organisations sportives nationales et le gouvernement du Canada. Le Comité olympique australien (AOC) a peu après recommandé à ses athlètes de se préparer pour des Jeux Olympiques à Tokyo lors de l'été 2021. Le comité indique ne pas être en mesure de former une équipe australienne pour participer à l'événement qui est à ce stade toujours prévu pour le 24 juillet. "Nous avons des athlètes basés à l'étranger, s'entrainant dans des lieux centraux à travers l'Australie de même que des équipes gérant leurs programmes. Avec les restrictions sur les voyages et autres, cela devient une situation intenable", a fait part lundi, le directeur exécutif du comité australien lundi dans une déclaration. La décision de reporter les Jeux de Tokyo 2020 "pourrait devenir inévitable" si la pandémie de coronavirus rendait impossible d'organiser les JO dans des conditions sûres, a reconnu lundi, pour la première fois, le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Auparavant, le Comité international olympique avait pour la première fois évoqué un report des JO-2020, mais écarté une annulation.