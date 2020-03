Coronavirus: les clubs de football brésiliens prêtent leurs installations aux autorités sanitaires

Stades et centres d'entraînement transformés en hôpitaux provisoires: les clubs de football du Brésil, où les compétitions sont paralysées, ont mis leurs installations à la disposition des autorités sanitaires pour contribuer à la lutte contre le nouveau coronavirus.

Dans ce pays de 210 millions d'habitants qui comptait dimanche 1.128 cas confirmés, dont 18 morts, plus de la moitié (12 sur 20) des équipes de première division ont déjà fait ce geste qui intervient au moment où les États les plus densément peuplés et touchés par le Covid-19, Sao Paulo et Rio de Janeiro, cherchent des lieux pour y installer des lits en prévision du pic de la pandémie.

Le ministre brésilien de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, a estimé vendredi que le nombre de cas du nouveau coronavirus dans le pays augmenterait jusqu'en juillet, et assuré que le gouvernement faisait tout pour éviter l'engorgement du système de santé. Le ministre a mis en garde contre le risque de saturation du système de santé vers fin avril, mais assuré qu'un tel scénario pourrait être évité si l'ensemble du pays collaborait à l'effort national. "Nous allons vivre une période très stressante, mais nous allons la surmonter sans nous effondrer", a poursuivi le ministre.

D'après lui "toutes les villes" oeuvrent déjà pour augmenter le nombre de lits, d'unités de soins intensifs et d'autres installations hospitalières pour faire face à la pandémie. A Sao Paulo, le club de Corinthians a prêté son stade d'Itaquerao pour le transformer en centre de collecte de sang, ainsi que son siège social et centre d'entraînement "pour que les autorités évaluent de quelle manière ils peuvent être utilisés".

De son côté, le Santos a indiqué qu'un hôpital provisoire serait installé dans un des salons de son enceinte de Vila Belmiro. La mairie de Sao Paulo a également annoncé l'installation de 200 lits dans le stade municipal de Pacaembu afin de désengorger les hôpitaux de la plus grande ville du pays. A Rio de Janeiro, le Flamengo, club le plus populaire du Brésil, a mis à disposition des autorités sanitaires le mythique Maracana, tandis que le Botafogo a fait de même avec le stade olympique Nilton Santos.