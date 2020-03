Basket Belgium, la fédération belge de basket, favorable à un report des Jeux Olympiques

(Belga) Alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour un report des Jeux Olympiques de Tokyo, Basket Belgium y est également favorable. "Dans les conditions actuelles, je pense qu'un report est préconisé", a déclaré lundi à Belga Jean-Pierre Delchef, président de la fédération belge de basketball.

Pour la première fois de son histoire, le basketball féminin belge sera représenté aux Jeux Olympiques après la qualification des Belgian Cats. Une première historique qui risque d'être reportée de quelques mois en raison de la pandémie de coronavirus. "Mon avis personnel est que la santé prime et que, dans les conditions actuelles, un report est préconisé", a précisé Jean-Pierre Delchef, président de Basket Belgium. Plus tôt dans la journée, le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) s'est montré positif quant à la tenue des JO, estimant qu'il était "trop tôt pour ne plus y croire". Le conseil d'administration de Basket Belgium se réunira lui ce lundi et devrait annoncer dans la foulée sa position par rapport à un éventuel report des Jeux. "Les joueuses sont dans l'attente. Nous devons respecter leur statut et les informer le plus vite possible." Avec le basketball à l'arrêt total partout en Europe, les Cats ne peuvent actuellement pas s'entraîner dans leur club respectif. "La préparation pour les Jeux doit débuter en mai mais il faut prendre en compte toute l'avant-préparation. Il n'y a pas de compétition pour le moment et, en basket, le travail en groupe est primordial. Cela n'est pas possible pour le moment et il est évident que cela met à mal la préparation." Un éventuel report aura également une influence sur la présence ou non d'Ann Wauters. La Flandrienne de 39 ans, icône du basket féminin belge, avait déclaré qu'elle prendrait sa retraite à l'issue des JO. "Tout dépend de la durée du report. Je ne suis pas un spécialiste mais j'ai entendu qu'un report en automne serait prématuré. 2021 voire 2022, ce serait trop loin pour Ann et ce serait peut-être la fin de carrière qu'elle ne désirait pas", a conclu Jean-Pierre Delchef.