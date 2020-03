Red Panthers: Aisling D'hooghe fait un pas de côté en club mais continue l'équipe nationale

(Belga) La gardienne de hockey internationale Aisling D'hooghe a décidé de faire une pause dans sa carrière en club, tout en continuant l'équipe nationale. Le Waterloo Ducks, équipe où évolue D'hooghe en équipe première depuis 13 ans, l'a annoncé lundi sur Facebook.

"Après 13 années au sein de l'équipe première du Waterloo Ducks, Aisling a décidé de faire une pause carrière et de ne plus jouer en club à partir de la saison prochaine. Elle continuera cependant l'équipe nationale, en accord avec le staff des Red Panthers", pouvait-on lire sur la page Facebook des 'Canards'. D'hooghe, internationale belge à 190 reprises, a pourtant fait des Jeux Olympiques de 2024 son objectif. "Ma passion pour le hockey est toujours aussi forte mais je ressens le besoin d'avoir plus de temps pour moi et le travail. Je vais continuer l'équipe nationale avec comme objectif Paris 2024", a-t-elle déclaré. "Ce fut une décision difficile à prendre après 16 ans dans ce club mais surtout une magnifique histoire de 13 saisons en DH avec en apothéose ce titre de champion de Belgique en 2018." D'hooghe, 25 ans, était le dernier rempart belge lors de la deuxième place des Red Panthers lors de l'Euro 2017 aux Pays-Bas. Le club waterlootois, qui a remercié sa gardienne pour son implication, annoncera prochainement sa remplaçante pour les saisons à venir.