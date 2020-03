Un tacle pour Valbuena, joueurs inconnus, défense d'un rival: Karim Benzema se DÉCHAÎNE sur Instagram (vidéos)

Karim Benzema trouve doucement ses repères en vidéo. Le joueur du Real Madrid a marqué les esprits hier en réalisant un live sur Instagram, dans lequel il a échangé avec l'influenceur Mohamed Henni, connu pour ses prises de positions footballistiques.

Il y a des vidéos que seul un confinement peut nous offrir. C'est le cas de ce qu'il s'est passé hier soir sur Instagram. Karim Benzema, le joueur du Real Madrid, a particulièrement impressionné. Le Français n'a pas fait dans la dentelle lors d'une diffusion en direct devant plusieurs milliers de ses followers.

Tout a explosé lorsqu'il a invité Mohamed Henni, connu sur les réseaux sociaux pour ses propos virulents liés au football. Les échanges entre les deux hommes ont été pour le moins prometteurs. Quelques minutes auparavant, Karim Benzema avait notamment refusé d'inviter Valbuena dans la conversation. "Non, il est au fond de la mer lui, je sais pas où il est", a lâché le Français, visiblement toujours énervé par les événements qui l'ont privé de la sélection française.

Mais le show ne s'est pas arrêté là. Karim Benzema a demandé à son ami de citer le pire onze possible. Mohamed Henni va notamment citer le nom de Florentin Pogba, actuellement sans contrat. Karim Benzema, lui, ne connaissait même pas l'existence de ce joueur. "Il joue au foot Florentin Pogba ?", a répondu l'attaquant du Real Madrid. Idem sur Ayem Abdennour.

Il s'est par contre illustré en prenant la défense de Valère Germain, allumé par Mohamed Henni. L'attaquant marseillais a été largement soutenu par son compatriote. "Moi j'ai joué au foot, je vais t'expliquer pourquoi tu penses qu'il est nul alors qu'il est pas nul", a débuté Benzema. "A Marseille, il a beaucoup de pression, et il y a des joueurs qui peuvent, et qui peuvent pas avec la pression. Pourquoi à Monaco il jouait bien? A Marseille, il a bien commencé mais après il a fait un ou deux matchs moyens et il a été terminé. Valère Germain, si tu m'entends, si t'as regardé cette vidéo, moi je sais que t'es un bon joueur".

Un live pour le moins riche en enseignements !



