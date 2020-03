Ce Diable Rouge espère terminer sa carrière en Belgique: "Mes amis, le filet américain... ça me manque !"

Sous contrat à Tottenham jusqu'en 2023, Toby Alderweireld commence à réfléchir à son avenir. Le défenseur central espère revenir en Belgique à la fin de son contrat, comme il l'a admis à nos collègues néerlandophones.

Toby Alderweireld va peut-être revenir en Belgique. Le défenseur central l'a lui-même admis, alors que son contrat à Tottenham expire en 2023. Le Diable Rouge, confiné à Londres en ce moment, semble très attaché à sa région anversoise et au pays en général.

Dans une interview accordée à Sporza, il n'a donc pas caché son ambition de finir sa carrière dans le plat pays. "C'est vrai, j'envisage ensuite de revenir en Belgique. Surtout pour mes enfants, qui auront alors trois et cinq ans", a expliqué le défenseur central. "La plus âgée sera en passe de rentrer à l'école primaire, et je veux pouvoir lui offrir une jeunesse "normale", lui faire passer six ans dans la même école sans avoir la crainte de devoir faire ses valises. Mais la Belgique me manque aussi. Mes amis, le steak tartare... Cela fait déjà cinq semaines que je n'y suis pas retourné, c'était pour la naissance de mon fils".

Et ce retour se fera sans doute dans un club anversois. Et pas forcément en Pro League ! "J'ai un lien particulier avec le Germinal Ekeren et le Beerschot. Je suis supporter du Beerschot, mais je suis aussi un énorme fan du football anversois en général. Je suis heureux que les équipes anversoises reprennent des couleurs ces derniers temps", a précisé Alderweireld.

Il a enfin fait le point sur l'Euro 2020 et donné son opinion sur le report d'un an. Si certains s'inquiètent de voir nos cadres vieillir, Alderweireld, lui, semble optimiste. "elon moi, organiser l'Euro un an plus tard ne changera pas grand-chose pour les Diables Rouges. Je pense que les défenseurs plus âgés, comme Vincent Kompany et Thomas Vermaelen, poursuivront l'aventure un an de plus. Je sais à quel point ils sont professionnels, et à quel point ils aiment ce qu'ils font", a-t-il affirmé.

Rendez-vous est donc pris en 2023 pour, peut-être, acté définitivement ce retour au bercail !