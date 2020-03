Ancien joueur de clubs rivaux, Wayne Rooney EXIGE que Liverpool soit titré en Angleterre

Imaginez deux minutes la situation de Liverpool: le club possède 25 longueurs d'avance et n'est potentiellement plus qu'à quelques matchs d'un titre de champion d'Angleterre. Le tout après 30 ans d'attente. Puis vient la crise sanitaire liée au coronavirus. Alors que la Premier League pourrait être annulée, Wayne Rooney, lui, milite pour que le titre revienne aux Reds.

Et ce n'est pas anodin que de le dire ! Wayne Rooney a en effet porté les vareuses d'Everton et de Manchester United, des rivaux historiques de Liverpool. "Comme vous l’imaginez, j’ai des supporters d’Everton qui m’appellent en disant ‘la saison doit être annulée !’ et évidemment, en tant qu’ancien joueur d’Everton et pour quelqu’un qui a joué 13 ans pour Manchester United, il y a une part de moi qui pense que ce serait l’idéal", a expliqué l'Anglais dans le Times.

Mais une annulation pure et simple ne plairait pas à Rooney. "Liverpool a été fantastique. Ils ont fait des efforts incroyables et ils méritent le titre. Est-ce que vous imaginez : attendre 30 ans et on vous retire un titre comme ça ? La bonne décision doit être prise. Ils doivent être champions !", a affirmé l'attaquant.

Aucune décision n'a encore été prise en Angleterre, où le championnat est suspendu. Il reste neuf matchs à disputer d'ici la fin de la saison. Saura-t-on les jouer ? Réponse dans les prochaines semaines.