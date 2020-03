Son agent l'affirme: Romelu Lukaku aurait pu rejoindre un MONUMENT du football européen

Romelu Lukaku, aujourd'hui à l'Inter Milan, aurait pu rejoindre un autre grand club italien l'été dernier. Le Diable Rouge était en effet tout proche de signer à la Juventus.

Et si Romelu Lukaku avait opté pour un autre grand club italien ? L'été dernier, le Diable Rouge de 26 ans a rejoint l'Inter Milan, dont il fait aujourd'hui le bonheur. Un transfert clairement favorable, au club comme au joueur, qui était englué dans une situation compliquée à Manchester United.

Mais un autre monument s'intéressait à Lukaku. La Juventus était proche de recruter le Diable Rouge, si l'on en croit les propos tenus par Federico Pastorello, l'agent du Diable Rouge, au micro de Sky Sports. "Lukaku porte le maillot de l’Inter Milan et pas celui de la Juventus car la Juve n’a pas réussi à trouver un accord entre Dybala et Manchester United", a-t-il expliqué. ""La Juve a fait un travail remarquable pour essayer de l’avoir. Ils ont été les meilleurs en termes d’organisation ainsi que pour les trophées remportés. Chaque saison ils gagnent quelque chose. Lukaku à la Juventus aurait fait le bonheur de beaucoup de personnes".

Si le deal n'a pu être conclu, Romelu Lukaku avait, de toute façon, fait son choix en faveur de l'Inter. "Romelu a un grand coeur et il doit être dans un endroit où il se sent aimé et où les gens veulent l’avoir. La chaleur des supporters de l’Inter a fait la différence par rapport à ceux de la Juventus", a affirmé son agent.

Romelu Lukaku a déjà inscrit 23 buts en 35 matchs cette saison avec l'Inter Milan. Quelles auraient été ses statistiques à la Juventus ? On ne le saura sans doute jamais !