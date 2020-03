Remco Evenepoel comprend le report des Jeux Olympiques: "Je serai plus fort en 2021"

Le sportif belge de l'année 2019, le coureur cycliste Remco Evenepoel a réagi au report des Jeux Olympiques de Tokyo à l'année prochaine.

"Il est dommage que les Jeux Olympiques n'aient pas lieu cette année. Il est difficile de conclure que tous les préparatifs que vous avez faits pendant l'hiver n'ont servi à rien. Je travaillais à ces Jeux, j'allais de mieux en mieux, mais le plus important est que tout le monde retrouve la santé. C'est comme si le monde entier s'arrêtait maintenant. C'est assez fou en fait. Je pense que c'est une bonne décision que les JO n'ait pas lieu cette année, mais la saison prochaine. Je vais de nouveau me préparer pour cela. Pour moi, cette mesure n'est peut-être pas mauvaise car elle me permettra de devenir plus fort et d'acquérir plus d'expérience pendant une année supplémentaire. Je ferai tout ce que je peux pour me mettre dans les meilleures conditions en 2021."

"Chacun doit maintenant veiller à ce que les mesures qui nous sont imposées soient également respectées. Allez vous promener, mais ne vous rassemblez. Suivez les règles et prenez soin les uns des autres, et peut-être que tout sera alors résolu rapidement. Nous sommes en bonne voie, mais nous devons persévérer. Je vous assure que le "Wolfpack" sera de retour lorsque les courses pourront reprendre", a déclaré Remco Evenepoel dans un message vidéo.