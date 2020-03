Coronavirus: les clubs anglais vont offrir des milliers de tickets au personnel soignant

Le club de football anglais de Premier League de Brighton & Hove Albion veut encourager tous les médecins et les infirmières à lutter contre le coronavirus. Le club de Leandro Trossard promet de distribuer "au moins 1 000 billets" aux employés du National Health Service (NHS) en signe de reconnaissance pour leur travail acharné pendant cette pandémie.

"C'est un petit geste pour montrer notre gratitude à ces héros qui luttent contre le coronavirus", déclare Brighton. Le club passe le ballon à toutes les autres équipes de la Premier League, de l'EFL et des championnats d'Écosse et d'Irlande du Nord et leur demande de faire le même geste.

Bournemouth a immédiatement annoncé mercredi après-midi qu'ils suivraient l'exemple de Brighton.