Coronavirus: la fédération espagnole met son hôtel et son personnel médical à disposition des autorités

La Fédération espagnole de football va mettre l'hôtel de la sélection ainsi que ses kinés et psychologues à disposition des autorités dans la lutte contre le coronavirus, a annoncé mercredi le président de la RFEF Luis Rubiales.

"L'hôtel de la sélection est à la disposition des autorités, que ce soit comme hôpital ou pour le personnel médical, pour tout ce qu'ils veulent", a expliqué Rubiales lors d'une conférence de presse. "Nous mettons aussi nos physiothérapeutes et nos psychologues à disposition pour assister ceux qui doivent affronter cette situation inhumaine."

Au cours de la conférence de presse, Rubiales a indiqué qu'il "n'y a pas de date" pour la reprise des compétitions en Espagne. "Le football n'est pas important en ce moment. Nous sommes face à une pandémie qui est un problème mondial, mais nous continuons à travailler pour le football. En tant que RFEF, nous sommes au service de nos institutions. Les compétitions sont suspendues. Nous ne nous fixons pas de date. Quand tout redeviendra normal, il faudra donner la possibilités aux protagonistes de s'affronter dans les meilleures conditions." Le président de la RFEF concède que "jouer au-delà du 30 juin est un scénario envisagé", mais ne considère pas "viable" l'idée de jouer toutes les 48 heures comme cela a été évoqué par le président de la Liga Javier Tebas dans une interview au Mundo Deportivo.

Mercredi, le nombre de morts en Espagne dus à la pandémie de covid-19, 3.434, a dépassé celui de la Chine.

Watford suit le mouvement

Le club de Premier League anglaise de Watford a proposé l'utilisation de son stade et toutes les installations du clubs au Service national de santé du Royaume-Uni (NHS). "Nous devons oublier le football pour l'instant et nous concentrer sur tout ce que nous pouvons pour soutenir le NHS et, en particulier, l'Hôpital Général de Watford", a déclaré Scott Duxbury, le CEO des Hornets, sur le site du club qui emploie le Diable Rouge Christian Kabasele.

Le stade et les installations seraient à l'usage exclusif de l'Hertfordshire Hospitals NHS Trust (WHHT), a déclaré le club situé dans la banlieue nord-ouest de Londres. "Notre proximité en tant que club de football à côté d'un hôpital nous place dans une excellente position pour offrir de l'aide et nous sommes prêts à faire tout ce que nous peut éventuellement soutenir le personnel du NHS et leurs familles".

Le message du gouvernement britannique a été de faire "tout ce qu'il est possible" pour aider le personnel du NHS et leurs familles. De même, nous ferons "tout ce qu'il faut" ici à Vicarage Road afin d'offrir notre soutien le plus complet au NHS et à son personnel à un moment où c'est clairement le plus nécessaire".

