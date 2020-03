 Mr Bling, l'homme qui fait rêver les stars du ballon rond avec ses tableaux en cristaux (photos)

Mr Bing, de son vrai nom Mauricio Benitez, est en train de se faire un nom dans le monde du football. Le tout bien loin des terrains. Cet artiste est en effet devenu célèbre pour ses nombreux tableaux, fait intégralement à base de cristaux.

Mr Bing est une superstar du football. Pourtant, ce dernier n'est pas un joueur, un entraîneur ou un consultant. Il est en réalité artiste et s'est spécialisé dans les tableaux en cristaux. Depuis 2010, le Colombien a reçu un nombre incalculable de commandes venues du monde du football.

L'homme est devenu célèbre en 2013, lorsqu'il avait présenté une oeuvre représentant Messi. D'une valeur de 37 millions d'euros, ce tableau avait été salué par l'Argentin lui-même. "Je lui ai offert parce que je l'admire. Je voulais lui donner quelque chose de spécial. C'était un tableau composé de 150.000 cristaux, j'ai pris 30 jours à le fabriquer", a expliqué Benitez.

Depuis lors, les appels se sont enchaînés et Mr Bing est devenu la coqueluche de nombreux joueurs. Il a notamment été sollicité par Cristiano Ronaldo, qui a demandé un tableau illustrant son fameux retourné avec le Real Madrid en Ligue des Champions, faisant 2m de hauteur, en plus d'une représentation familiale offerte à sa maman et d'un portrait du Portugais sous la vareuse de la Juventus.

Deux autres éléments ont été confectionnés pour Neymar: un portrait et un ballon, fait de milliers de petits cristaux. Paul Pogba, David Beckham ou encore Diego Maradona ont suivi le mouvement. Les joueurs sont d'ailleurs prêts à mettre le paquet, avec des prix fixés entre 87 et 163.000 euros par oeuvre. Rien que ça !

Un travail artistique magnifique, salué, du coup, par le monde du ballon rond !