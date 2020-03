Coronavirus - Le tennisman Thiago Wild, 20 ans, testé positif au Covid-19

(Belga) L'espoir du tennis brésilien Thiago Wild, 20 ans, a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux avoir été testé positif au Covid-19, ce qui en fait le premier joueur du circuit officiellement touché par le nouveau coronavirus.

"Je suis ici pour vous annoncer que je viens de contracter le Covid-19, mon résultat est tombé aujourd'hui. Il y a une dizaine de jours, j'ai eu des symptômes, j'ai eu de la fièvre, je me sentais diminué, mais bientôt la période d'incubation de la maladie va passer et je vais aller mieux. Je me sens déjà mieux depuis quelques jours", a expliqué le 114e mondial, qui a ouvert son palmarès ATP cette saison. Le jeune Brésilien avait fait parler de lui début mars en remportant le tournoi ATP 250 de Santiago (Chili) après y avoir bénéficié d'une invitation (wild card). Son parcours ponctué par une victoire en finale face au Norvégien Casper Ruud (7-5, 4-6, 6-3) lui avait permis d'effectuer un bond de 69 places au classement. Dans son message, l'actuel N.2 brésilien, derrière Thiago Monteiro (82e mondial), en a profité pour dire aux gens de "rester à la maison" et de "prendre soin" de leurs proches. "C'est une maladie à prendre au sérieux mais elle peut être contrôlée avec l'effort de chacun", a souligné le lauréat de l'US Open juniors en 2018. (Belga)