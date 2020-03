Coronavirus: la fédération italienne prête à terminer la saison au mois d'août

Le président de la Fédération italienne de football (FIGC) s'est dit, mercredi, déterminé à ce que la saison de Serie A aille à son terme, même si elle devait s'achever en août.

"Nous allons tout faire pour que les championnats aillent au bout, au besoin nous demanderons à l'UEFA et à la FIFA d'aller au-delà du 30 juin et de jouer en juillet ou en août", a dit Gabriele Gravina à Radio Marte. "Il est prématuré de penser à une date, mais nous devons rester optimistes, y compris pour la santé des Italiens et souhaiter que la situation prenne fin le plus tôt possible", a ajouté le dirigeant sur une station de radio.

Tous les sports en Italie ont été suspendus jusqu'au 3 avril en raison de la pandémie de coronavirus, qui a par ailleurs entraîné notamment le report de l'Euro 2020 de football et des JO de Tokyo. La semaine dernière, président de la FIGC avait dit espérer que la Serie A puisse reprendre le week-end du 2 mai.

Une réunion est prévue jeudi entre les représentants de la ligue italienne, de la FIGC, du syndicat des joueurs, des entraîneurs et du gouvernement afin d'évaluer les perspectives d'avenir. Gravina a balayé les hypothèses d'annuler la fin de la Serie A ou d'attribuer le titre à la Juventus Turin le leader du classement quand la saison a été suspendue. "Cela conduirait à un scénario désagréable. Je continuerai à rejeter ces options tant que ce sera possible", a-t-il dit.

