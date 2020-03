Grosse surprise en Italie: Zlatan Ibrahimovic serait sur le point de prendre sa retraite

La carrière de Zlatan Ibrahimovic est peut-être terminée. C'est ce qu'explique la Gazetta dello Sport dans son édition du jour. Selon le journal italien, le Suédois, confiné chez lui loin de son club de l'AC Milan, envisage de s'arrêter en fin de saison. Son contrat avec le club milanais expire le 30 juin et l'attaquant de 38 ans ne serait pas vraiment tenté par une prolongation.

Six mois après son retour à Milan, Ibrahimovic pourrait donc raccrocher les crampons. L'attaquant suédois avait débuté sa carrière il y a de cela 21 ans et envisage une reconversion en tant que manager, toujours selon le journal italien. L'option d'un an dans son contrat ne devrait donc pas être levée.

Sa décision serait née d'une profonde réflexion autour de l'avenir du Milan AC et de la stabilité du club, qui vient de se séparer de Zvonimir Boban, qui avait attiré Ibrahimovic en Italie l'été dernier. Si cela se confirme, ce sera la fin d'une ère pour le football européen !