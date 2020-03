Coronavirus: le Real Madrid va collecter du matériel médical dans son stade

Le Real Madrid a annoncé jeudi que son stade allait devenir un grand centre d'approvisionnement de matériel sanitaire dans la lutte contre le coronavirus. Le stade Santiago Bernabéu va stocker les dons des entités et entreprises, notamment celles liées au sport.

Grâce à la collaboration entre le Real Madrid et le Conseil Supérieur des Sports espagnol, le stade Santiago Bernabéu va devenir un espace adapté pour stocker les dons de matériel sanitaire destiné à lutter contre la pandémie. "Le club madrilène offrira aux entités et aux entreprises, notamment celles liées au sport, la possibilité de faire des dons économiques ou matériels à ce centre qu'elles jugent opportun de remettre au Ministère de la Santé", précise le Real. "Tout ce matériel sera remis aux autorités sanitaires espagnoles, sous l'autorité du Gouvernement de l'État, afin de permettre une utilisation optimale et efficace de ces ressources, si nécessaire face à l'actuelle urgence sanitaire."

L'Espagne est l'un des pays les plus touchés par la crise du coronavirus. Jeudi, le bilan était de 4.088 décès, dont 655 au cours des dernières 24 heures. La région de Madrid à elle seule déplore plus de la moitié des décès (2.090).

