Le centre d'entraînement de l'équipe d'Italie à disposition des malades

La fédération italienne de football (FIGC) a annoncé jeudi que son centre d'entraînement de Coverciano, près de Florence, serait mis à la disposition des autorités sanitaires pour accueillir des malades du coronavirus.

La FIGC a expliqué dans un communiqué que plusieurs bâtiments ainsi que les chambres de la structure, qui accueille habituellement l'équipe d'Italie de Roberto Mancini et toutes les autres sélections nationales, seraient rendues disponibles. Elles pourront accueillir des personnes "soumises à surveillance sanitaire ainsi que des lits pour les patients en attente d'hospitalisation". "La FIGC ouvre le centre de Coverciano aux Italiens en difficulté. Pour l'instant, on ne joue pas au football. Pour recommencer à le faire, nous devons gagner ensemble le match le plus important, contre le coronavirus", a déclaré Gabriele Gravina, président de l'instance, cité dans le communiqué. L'Euro 2020 de football ainsi que tous les matches amicaux de l'équipe d'Italie programmés avant la fin de saison ont été reportés face à la progression de l'épidémie de coronavirus.