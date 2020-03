Coronavirus: confiné à Madrid, Eden Hazard envoie un message à notre personnel soignant

Eden Hazard continue de soigner sa cheville après son opération du mois dernier. Le Diable Rouge, confiné à Madrid, suit de près l'évolution de la situation en Belgique et a tenu à leur adresser un petit message.

Le personnel soignant est en première ligne dans cette pandémie de coronavirus. Ces derniers ont à faire à de nombreux malades et vive clairement une situation très compliquée. Eden Hazard, joint par la RTBF, a décidé de leur adresser quelques encouragements.

S'il est confiné à Madrid, le Diable Rouge pense tout de même aux soigneurs belges, qui font un immense travail au quotidien. "Courage à vous, à toutes ces personnes qui soignent les malades", a déclaré le joueur du Real Madrid. "C'est difficile pour vous aussi, mais c'est grâce à vous si les gens vont mieux. Continuez comme ça, on pense tous à vous et courage", a-t-il poursuivi.

Dans cette interview, Eden a aussi révélé qu'il poursuivait sa rééducation... en vidéo ! Son kiné, malade, ne peut plus lui rendre visite et lui envoie donc une série d'exercices à faire à la maison pour poursuivre sa progression. Espérons simplement que sa rééducation se passe bien pour revenir au plus vite sur les pelouses.

