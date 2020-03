Coronavirus: les principaux dirigeants de la NBA réduisent leur salaire

Les principaux dirigeants de la NBA, la ligue nord-américaine de basket, ont consenti jeudi à réduire leur salaire afin de protéger les plus faibles revenus. Adrian Wojnarowski, journaliste ESPN spécialiste de la grand ligue, l'a annoncé jeudi après l'avoir appris de bonnes sources.

Comme tous les autres sports, la NBA est actuellement à l'arrêt, depuis le 12 mars, à cause de la pandémie de coronavirus. Considérant que cette pause pouvait encore durer un certain temps, les hauts dirigeants de la NBA ont donc pris des mesures. Wojnarowski a révélé que pas moins de 100 cadres de la NBA, dont le commissioner Adam Silver, ont décidé de réduire de 20% leur salaire afin de préserver le reste du personnel. Mike Bass, porte-parole de la NBA, n'a pas confirmé l'information de 'Woj' mais a déclaré que la période actuelle était "sans précédent" et que la NBA, "comme d'autres entreprises de tous les secteurs, devait prendre des mesures à court terme pour faire face aux graves conséquences économiques".