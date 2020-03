Les championnats de rugby annulés en Belgique, pas de champion ni de descendants

(Belga) Tous les championnats de rugby organisés en Belgique sont annulés pour la saison 2019/2020 en raison du coronavirus, ont annoncé vendredi Belgium Rugby, la Ligue francophone et Rugby Vlaanderen. Il n'y aura pas de champion ni de descendants pour la saison 2019/2020, et ce pour toutes les divisions. Seules les finales de Coupe sont, elles, reportées au 29 août.

Pas de champion ni de relégations, mais bien deux promotions par division. Ce qui signifie que Liège et Frameries sont promues en D1 messieurs et que La Hulpe et Gand grimpent en D1 chez les féminines. Dans les deux cas, le championnat comptera la saison prochaine 10 équipes. En ce qui concerne la Benecup, le top-4 messieurs (La Hulpe, Dendermonde, Soignies et le Kituro) et le top-2 dames (Kituro et Dendermonde) sont qualifiés. Toutes les décisions et précisions concernant la saison 2020-2021, notamment au niveau des jeunes, suivront dans les semaines à venir. (Belga)