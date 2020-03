Coronavirus en Belgique: les championnats du football amateur et provincial définitivement arrêtés

Le Coronavirus en Belgique a entraîné la suspension de toutes les compétitions de football dans notre pays. Ce vendredi, la cellule de crise de la Fédération belge de football (RBFA), au sein de laquelle toutes les entités du football belge (RBFA, l'aile francophone ACFF, Voetbal Vlaanderen et Pro League) sont représentées, a décidé de définitivement mettre fin à toutes les compétitions du football de jeunes et du football amateur, qui avaient été mises à l'arrêt à la mi-mars.

"Cela signifie que plus aucun match n'aura lieu cette saison dans le football de jeunes et le football amateur. Cette décision vaut également pour la Women's Super League et toutes les autres compétitions du football féminin", a précisé la RBFA dans un communiqué. Le classement en date du 12 mars 2020 déterminera le classement sportif. "Les décisions prises aujourd'hui concernent l'ensemble des compétitions du football amateur, en ce donc compris les compétitions Jeunes Elite. Une décision concernant les compétitions du football professionnel (1A, 1B, finale de la Croky Cup et compétitions U21) sera prise par les instances compétentes de la Pro League lorsque les éléments d'informations nécessaires et propres au football professionnel auront été recueillis."

- Cette décision vaut pour toutes les divisions et séries du football de jeunes et du football amateur

- Le classement en date du 12 mars 2020 déterminera le classement sportif

- Il n’y a pas encore de décision concernant le football professionnel

