Coronavirus: Paulo Dybala et Callum Hudson-Odoi sont guéris

Paulo Dybala (Juventus) et Callum Hudson-Odoi (Chelsea) sont totalement soignés après avoir été infecté par le coronavirus ont annoncé leurs clubs respectifs vendredi.

Après avoir connu quelques symptômes, Dybala a confié vendredi dans une interview à Juventus TV qu'il n'avait plus aucun symptôme et qu'il était prêt à reprendre l'entraînement. "Quand je m'entraînais ces derniers jours, j'étais vite fatigué. Je n'avais pas de souffle et je ne pouvais rien faire. Après cinq minutes, je me sentais lourd et j'avais mal aux muscles donc je devais arrêter. Maintenant, je me sens mieux et ma compagne également."

L'attaquant argentin était le troisième joueur de la Juventus testé positif après Daniele Rugani et Blaise Matuidi. Au total, ce sont seize joueurs de Serie A qui ont été testés positifs.

En Angleterre, Callum Hudson-Odoi, le joueur de Chelsea, avait également été infecté et est totalement remis. "J'ai parlé avec Callum et c'est bien qu'il soit totalement rétabli. Heureusement, il n'a pas trop souffert et nous sommes heureux qu'il ait réussi à traverser cela. Maintenant, nous devons prendre les précautions nécessaires avec le reste de l'équipe. Ce que nous faisons depuis qu'il avait été testé positif et tout le monde va bien dans le climat actuel", a précise Frank Lampard, l'entraîneur de Chelsea, sur le site internet du club.