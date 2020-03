Les Diables Rouges veulent fêter la fin du confinement avec des matchs amicaux au mois de juin

La pandémie de coronavirus continue de susciter les plus vives inquiétudes. Le monde du football est à l'arrêt, lui aussi, mais pourrait reprendre dans le courant du mois de juin. C'est ce qu'espère Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges, qui compte bien profiter du report de l'Euro pour maintenir ses troupes en forme.

Dans les colonnes de la Dernière Heure, l'Espagnol a révélé son projet pour le mois de juin. "Si c'est possible, je vais organiser un stage du 1er au 9 juin, avec des matchs amicaux", a expliqué Martinez. "L'UEFA a réservé cette période pour les matchs amicaux et si on en a la possibilité, on va en profiter", a-t-il poursuivi.

Il pourrait donc y avoir un ou deux matchs amicaux dans cette période. Reste à espérer que la situation se soit améliorée d'ici là, sans quoi ce projet tombera à l'eau.

