Nourriture, masques, gel: L'AS Rome va livrer des packs à ses abonnés de 75 ans et plus

Le club italien de l'AS Rome a offert des packs avec de la nourriture et produits médicaux à ses abonnés de 75 ans et plus. Le club a préparé des dizaines de packs avec notamment des pâtes, des biscuits, une bière et des bouteilles d'eau, mais également des masques, des mouchoirs et du gel désinfectant. Chaque pack contient également une édition du journal La Gazzetta dello Sport et une écharpe de l'AS Rome.

Les packs sont livrés au domicile des abonnés à Rome. Eliseo Lorenzetti, né en 1923, le supporter le plus âgé des Giallorossi, a également reçu un maillot signé par l'attaquant Edin Dzeko.

L'Italie est le pays d'Europe le plus touché par le coronavirus avec un total de 9.134 morts dont 919 vendredi, soit le plus gros total depuis le début de la pandémie. Les compétitions de football en Italie sont suspendues jusqu'au 3 avril. Une période qui va certainement être prolongée.

