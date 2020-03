NBA: le patron des New York Knicks testé positif au coronavirus

L'homme d'affaires américain et propriétaire de l'équipe de basket des New York Knicks, James Dolan, a été testé positif au coronavirus, premier patron d'une équipe sportive américaine de premier plan à être contaminé, ont annoncé samedi les Knicks.

James Dolan, 64 ans, égalment propriétaire de l'équipe de hockey New York Rangers, s'est isolé après avoir ressenti de légers symptômes du Covid-19. Les Knicks ont précisé sur leur compte Twitter que leur patron continuait cependant à gérer ses affaires, à la tête de sa société new-yorkaise, la Madison Square Garden Co.

La NBA, le championnat nord-américain de basket, a interrompu sa saison après que plusieurs joueurs eurent été testés positifs, dont le joueur des Utah Jazz Rudy Gobert.

La ligue de hockey (NHL) a également interrompu sa saison en raison de la propagation du coronavirus. L'équipe des Colorado Avalanche a annoncé jeudi que l'un de ses joueurs avait été testé positif, le premier de la NHL.

Les Etats-Unis ont enregistré plus de 120.000, cas de personnes infectées par le coronavirus, le chiffre le plus élevé dans le monde, et quelque 2,190 morts. New York, où vit James Dolan, est le principal foyer de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-unis avec quelque 670 morts et 52.000 cas confirmés samedi.