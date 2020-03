Coronavirus: la fédération allemande de tennis peu optimiste pour Wimbledon

Dirk Hordoff, le vice-président de la fédération allemande de tennis, s'attend à ce que Wimbledon, le tournoi du Grand Chelem sur gazon, prévu du 29 juin au 12 juillet, n'ait pas lieu et que la saison ne reprendrait qu'en automne. "J'ai déjà entendu qu'il était quasi certain que la saison sur gazon n'aura pas lieu", a-t-il déclaré.

L'All England Club, qui gère l'organisation du tournoi londonien, se réunira la semaine prochaine pour décider de la tenue ou non de Wimbledon en raison de la pandémie de coronavirus. "La considération la plus importante est la santé publique et nous sommes déterminés à agir de manière responsable", a déclaré mercredi Richard Lewis, le directeur général de l'All England Club.

La saison de tennis est actuellement à l'arrêt jusqu'au 7 juin et Roland-Garros, le tournoi du Grand Chelem sur terre battue, prévu du 18 mai au 7 juin, avait déjà annoncé qu'il serait reporté du 20 septembre au 4 octobre. Un report n'est cependant pas à l'ordre du jour pour Wimbledon. "Vu la nature de notre surface, un report est considérablement risqué et difficile. Nous avons formellement exclu un tournoi joué à huis clos".

Selon Hordoff, l'US Open, le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem, prévu du 24 août au 13 septembre, est également menacé. "Je serais très heureux si nous pouvons déjà reprendre en octobre".