Coronavirus: le Borussia Dortmund va reprendre les entraînements lundi

Les joueurs du Borussia Dortmund se préparent à reprendre les entraînements lundi pour des séances en petits groupes.

"Nous reprenons demain. Nous voulons reprendre en douceur avec des très petits groupes de deux joueurs" a déclaré Emre Can, le médian de Dortmund, à la chaîne de télévision Sport1.

Les joueurs de Dortmund, dont Axel Witsel et Thorgan Hazard, ont entretenu leur condition à leur domicile ces deux dernières semaines à la suite de la suspension de la Bundesliga et des restrictions imposées par le gouvernement en lien avec la propagation du coronavirus.

Le championnat est suspendu au moins jusqu'au 30 avril et la date d'une éventuelle reprise n'a toujours pas été précisée.

Emre Can a avoué que cette incertitude était difficile à gérer mais avait hâte d'être lundi en déclarant que c'était "chouette à nouveau des tâches à faire. Il est important que l'on retourne sur le terrain".

Dortmund occupe la deuxième place en Bundesliga avec quatre points de retard sur le Bayern Munich et Can estime que tout est encore possible avec neuf rencontres encore à jouer. "Ce sera très difficile. Nous avons encore des matchs face au Bayern et Leipzig qui est troisième. Nous avons une bonne équipe. Ce ne sera pas facile mais je continue à croire que tout est possible".