Une "Coupe du Monde" pour finir la Premier League ? L'incroyable projet du championnat anglais

La Premier League, actuellement à l'arrêt en raison de l'épidémie de coronavirus, cherche un moyen de terminer la saison. Avec le report de l'Euro, la compétition anglaise envisage de jouer cet été et prépare un plan pour le moins audacieux.

Comme toutes les compétitions européennes, ou presque, la Premier League est à l'arrêt. Le championnat anglais cherche donc un moyen de terminer sa saison actuelle et envisage, pour cela, d'opter pour un plan audacieux.

Le journal The Independent nous apprend que les organisateurs espèrent pouvoir disputer les derniers matchs (9 journées) entre juin et juillet., profitant ainsi du report d'un an de l'Euro 2020. Mais le format adopté serait assez inhabituel et ressemblerait un peu à ce que l'on a l'habitude de voir en sélection.

En effet, les matchs seraient disputés dans des lieux isolés, à huis-clos, avec diffusion télé. Les équipes, elles, seraient confinés dans des hôtels séparés et ne pourraient être mises en contact avant le match. Leurs camps seraient donc uniques, injoignables par le public et par les médias.

Un "tournoi" qui serait joué à Londres et dans les Midlands. Un format qui serait très apprécié par le gouvernement britannique, qui y verrait un très bon moyen de divertir sa population sans lui donner la possibilité de se rendre dans les stades. 92 matchs sont encore à disputer et pourraient être joués tous les jours. Un projet titanesque encore à confirmer.