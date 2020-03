En prison au Paraguay, Ronaldinho s'amuse en organisant un foot-volley entre détenus (vidéo)

Ronaldinho semble bien vivre sa détention au Paraguay. Le Brésilien est actuellement en détention préventive. Le Ballon d'Or 2005 était arrivé le 4 mars avec son frère à Asuncion pour faire la promotion d'un livre et participer à diverses opérations de bienfaisance, notamment à l'initiative d'une fondation, Fraternidad Angelical, qui vient en aide aux enfants pauvres.

Les deux hommes ont montré leurs passeports à la police de l'immigration, qui n'a pas immédiatement relevé d'anomalie. La police paraguayenne a ensuite perquisitionné l'hôtel où logeaient les deux hommes, et les enquêteurs y ont découvert de faux passeports paraguayens confectionnés à Asuncion il y a quelques mois, selon le ministre de l'Intérieur Euclides Acevedo.

Le voilà donc, depuis lors, enfermé dans une prison paraguayenne. Après avoir cartonné dans un tournoi de football il y a quelques jours, Ronaldinho a décidé d'organiser un match de foot-volley en compagnie d'autres détenus. Les images circulent actuellement sur les réseaux sociaux et démontrent que l'ancienne gloire du foot mondial n'a rien perdu de sa technique.

L'affaire se poursuit et Ronaldinho espère être libéré le plus rapidement possible.