Hazard aux côtés de Lampard, Terry ou Drogba: l'équipe de rêve imaginée par José Mourinho

José Mourinho a beau être à Tottenham, il n'en oublie pas pour autant ses précédentes expériences. Le tacticien portugais a constitué le onze idéal composé uniquement de joueurs qu'il a entraîné. Dans le lot, un certain Eden Hazard.

José Mourinho a entraîné de nombreuses équipes. Le Portugais a voyagé sur les bancs de Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United et enfin Tottenham, enchaînant les trophées et devenant, sans aucun doute, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire.

C'est donc tout à fait logiquement que le Manchester Evening News lui a demandé de constituer un onze de rêve. Une seule consigne: tous doivent avoir évolué sous ses ordres. Et le résultat est tout bonnement fascinant. Dans les cages, José Mourinho opte pour Petr Cech, qu'il préfère notamment à David De Gea et Thibaut Courtois, qu'il a côtoyé plus récemment. Il est le premier des 8 joueurs de Chelsea à intégrer le onze.

La défense est magnifique et ferait trembler n'importe quelle attaque: Javier Zanetti (Inter Milan), John Terry (Chelsea), Ricardo Carvalho (Porto puis Chelsea) et William Gallas (Chelsea). Le milieu de terrain est lui aussi largement dominé par les Blues, avec Claude Makelele, Frank Lampard et Eden Hazard alignés, accompagnés de l'ex-madrilène Mesut Özil. Enfin, le duo d'attaque ferait rêver n'importe qui, avec Didier Drogba (Chelsea) et l'inévitable Cristiano Ronaldo (Real Madrid à l'époque).

Une équipe incroyable sur le papier que l'on aimerait beaucoup découvrir en vrai !

Le onze de José Mourinho: Cech-Zanetti, Terry, Carvalho, Gallas-Makelele, Lampard, Özil, Hazard-Cristiano Ronaldo, Drogba.