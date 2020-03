Coronavirus: le Cercle Bruges, sauvé par Bernd Storck, "ne sait pas" encore s'il poursuivra avec son entraîneur

Le Cercle Bruges n'est pas encore en mesure de dire si Bernd Storck sera son entraîneur la saison prochaine. Dans une lettre adressée aux supporters, publiée lundi sur son site, le Cercle demande de faire preuve de patience tant que l'incertitude concernant la crise du coronavirus se poursuit.

"2020 est une année que nous n'oublierons pas de sitôt", a écrit le Cercle. "Ni au niveau sportif, avec le fantastique sprint final vers le maintien, ni au niveau extrasportif avec les conséquences mondiales de la crise du coronavirus".

"Cette crise apporte beaucoup d'incertitude au niveau sportif", poursuit l'équipe. "Nous ne savons pas quand nous recommencerons à jouer, nous ne savons pas dans quelles conditions cela se fera, nous ne savons pas quelles serons les conséquences financières pour tout le monde du football. Cela signifie que nous ne pouvons pas donner de réponse à vos questions concernant les discussions les négociations contractuelles avec notre entraîneur Bernd Storck, notre staff technique et le noyau des joueurs. Mais dès que nous aurons des nouvelles, vous serez les premiers informés", ont expliqué les Groen & Zwart.

"Il y a une certitude: nous continuons à travailler dur à l'avenir de notre équipe. Plus que jamais, notre slogan 'Never give up. Vive Cercle!' s'applique", a conclu le Cercle.

Storck a succédé en octobre 2019 à Fabien Mercadal, s'engageant jusqu'au terme de la saison. Après un départ compliqué, l'Allemand de 57 ans a réussi à maintenir le Cercle en D1A grâce à un sprint final impressionnant.

