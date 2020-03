Coronavirus: le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, veut terminer la saison, même en... septembre

Mardi, la Ligue allemande de football se penchera, lors d'une assemblée générale à Francfort, sur la manière de procéder avec la Bundesliga, actuellement suspendue. Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern Munich, demandera d'aller au bout de la saison, même si cela signifie jouer jusqu'en septembre.

"Nous devons certainement terminer cette saison, car c'est le plus honnête sportivement et aussi, bien sûr, pour des raisons économiques. Nous devons essayer de limiter autant que possible les dégâts", a déclaré Rummenigge dans un entretien accordé à Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Selon l'homme fort du Bayern, toujours en course en Ligue des Champions et qui a encore une chance de réussir le doublé championnat/coupe, il est possible de jouer jusqu'en septembre. Dans ce cas, la nouvelle saison débuterait durant les mois d'hiver.

Le Bayern fait partie des clubs les plus riches du monde, mais le 'Rekordmeister' ressent aussi les conséquences de la crise liées au coronavirus. "Pour le Bayern aussi les temps seront difficiles aussi longtemps qu'on ne joue pas au football", confirme Rummenigge. "Nous sommes peut-être plus riches que d'autres clubs de Bundesliga, mais nous attendons aussi de voir ce qui se passera sur le marché des transferts. Tout est incertain tant que le fantôme du coronavirus est parmi nous".

