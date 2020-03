Coronavirus: toujours pas d'accord pour la baisse des salaires en Serie A

Une réunion entre la Ligue italienne de football, qui gère la Serie A, et l'association des joueurs (AIC) prévue lundi a été reportée à une date ultérieure. La Lega Serie A et l'AIC devaient discuter de la suspension des salaires des joueurs.

Selon l'agence de presse ANSA, la réunion, qui devait se tenir par visioconférence à 19h, a été reportée de quelques jours parce que des réunions précédentes des deux parties ont duré plus longtemps que prévu. La Lega Serie A avait l'intention de présenter un plan collectif de suspension des salaires.

La Serie A est à l'arrêt depuis le 8 mars. Samedi, la Juventus a annoncé que l'entraîneur Maurizio Sarri et les joueurs ont accepté de renoncer à leurs salaires de mars à juin. Ce qui permet au club, qui compte dans ses rangs quelques gros salaires dont celui de Cristiano Ronaldo, d'économiser 90 millions d'euros.

Dimanche, le ministre italien du Sport Vincenzo Spadafora a estimé que reprendre le championnat le 3 mai était "irréaliste". Dans une interview au Corriere dello Sport, Damiano Tommasi, président de l'AIC, concède qu'il faut "se préparer à l'éventualité que les championnats soient déclarés terminés".

Dans un communiqué publié lundi soir, l'AIC souligne que lors des réunions avec les capitaines de Serie A, il est apparu que "tout le monde s'est accordé sur l'objectif de protéger les positions des catégories les plus en difficulté. Le monde amateur, le football féminin et les revenus inférieurs des catégories professionnelles devront être protégées, notamment par l'utilisation des ressources internes au monde du football et des aides qui doivent venir du système mutualiste général".

